На Донбассе планируют сократить число стационарных блокпостов и создать дополнительные патрули

Это позволит увеличить полицейское присутствие в отдаленных населенных пунктах.

Количество стационарных блокпостов на востоке страны будет сокращено, но будет создано 106 дополнительных патрулей, что позволит увеличить полицейское присутствие в отдаленных населенных пунктах.

Об этом сегодня сообщил заместитель начальника Национальной полиции Константин Бушуев в ходе рабочего совещания в Бахмуте по вопросам взаимодействия полицейских подразделений в рамках Операции объединенных сил, сообщает Отдел коммуникации полиции Донецкой области.

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«Все блокпосты, которые вошли в систему новой дислокации, в плановом порядке будут переоборудованы. На них должны быть обеспечены надлежащие условия для пропускного режима и несения службы. Кроме того, личный состав, несущий службу на блокпостах, пройдет специальную подготовку», - отметил заместитель начальника Нацполиции.

Первыми, уже в следующем месяце, будут переоборудованы два блокпоста в Донецкой области - в Покровском и Славянском районах.

За счет сокращения блокпостов будет создано 68 пеших и 38 автопатрулей, которые будут нести службу в зоне безопасности. Они будут выполнять как военные, так и гражданские задачи.

Гражданские задачи предусматривают выезды на вызовы граждан, охрану общественного порядка, задействование в работе мобильных блокпостов, а также в реализации режимов, определенных Законом Украины «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях».

На блокпостах и в дополнительных нарядах будут нести службу приданные силы совместно с местными полицейскими.