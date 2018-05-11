В Киеве разоблачили двух сутенерок, которые руководили в мессенджере группой с элитными проститутками (видео)

Незаконную деятельность двух жительниц Киева полицейские документировали с 2016 года. Им грозит до семи лет лишения свободы.

Сотрудники Национальной полиции Украины задержали группу сутенеров, которые организовали оказание интимных услуг с помощью мессенджеров. Как сообщили в Департаменте коммуникации Нацполиции, незаконную деятельность двух жительниц Киева полицейские документировали с 2016 года.

Согласно информации, в созданном злоумышленницами чате только одного из мобильных мессенджеров находились сотни участниц – девушки исключительно модельной внешности. Они оказывали эскорт-услуги VIP-клиентам в Украине и за рубежом.

"Установлено, что две жительницы Киева в возрасте 24 и 34 лет создали и администрировали в мессенджерах закрытые группы. Их участниками были элитные проститутки и сутенеры. Там размещались предложения о предоставлении сексуальных услуг за деньги", - говорится в сообщении.

По данным полиции, участницы таких групп проходили специальный отбор. Избирались девушки исключительно модельной внешности. Их клиентами становились как граждане Украины, так и иностранцы. Обслуживание клиентов было налажено по всей стране и за ее пределами. Интимные услуги оценивались в сумму от 500 до 10 тысяч долларов США. Около 30% вознаграждения девушки отдавали сутенерам.

Одновременно с задержанием злоумышленниц правоохранители прекратили пересечение границы девушкой, которую сутенеры пытались переправить в одну из стран Европы. Там за 2,5 тысячи долларов США женщина должна предоставить эскорт-услуги VIP-клиенту.

"По адресам проживания задержанных и оказание сексуальных услуг проведены санкционированные обыски. Во время них изъяты вещественные доказательства – деньги, мобильные телефоны, банковские карты, компьютерную технику и черновые записи.

Что касается самих сутенеров – женщины ранее не судимы, официального заработка не имели. При этом в собственности имели жилье и элитные транспортные средства, сообщили в полиции.

Злоумышленницы задержаны в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Им объявлено о подозрении в совершении правонарушения, предусмотренного ч.2 ст. 303 Уголовного кодекса Украины (Сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией).

Суд избрал задержанным меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 35 тысяч гривен. Сутенерам грозит до семи лет лишения свободы.