На Житомирщине пиротехники уничтожили 50-килограммовую авиабомбу времен войны
15:39, 11 мая 2018Происшествия
193
Бомбу обнаружили искатели металлолома вблизи одного из сел.
11 мая пиротехники уничтожили опасную находку / фото ГСЧС Украины
В Житомирской области сегодня пиротехники уничтожили 50-килограммовую фугасную авиабомбу времен Второй мировой войны, обнаруженную накануне.
Как сообщили УНИАН в Главном управлении ГСЧС Украины в Житомирской области, вчера бомбу нашли искатели металлолома вблизи села Осовцы Брусиловского района на границе двух сельскохозяйственных полей.
Читайте такжеНа Харьковщине возле моста нашли 125-килограммовую авиабомбу времен Второй мировой
Они же и сообщили о находке спасателям. Выяснилось, что это фугасная авиационная бомба весом 50 кг.
11 мая пиротехники уничтожили опасную находку.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter