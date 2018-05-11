На Житомирщине пиротехники уничтожили 50-килограммовую авиабомбу времен войны

Бомбу обнаружили искатели металлолома вблизи одного из сел.

В Житомирской области сегодня пиротехники уничтожили 50-килограммовую фугасную авиабомбу времен Второй мировой войны, обнаруженную накануне.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении ГСЧС Украины в Житомирской области, вчера бомбу нашли искатели металлолома вблизи села Осовцы Брусиловского района на границе двух сельскохозяйственных полей.

Читайте такжеНа Харьковщине возле моста нашли 125-килограммовую авиабомбу времен Второй мировой

Они же и сообщили о находке спасателям. Выяснилось, что это фугасная авиационная бомба весом 50 кг.

11 мая пиротехники уничтожили опасную находку.