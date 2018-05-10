Перебегал восемь полос: в Киеве под колесами автомобиля погиб военный
08:34, 10 мая 2018Происшествия
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Неподалеку от места происшествия находился подземный переход.
В Киеве атомобиль насмерть сбил военного / dtp.kiev.ua
В Киеве в районе станции метро "Житомирская" автомобиль сбил насмерть 21-летнего военного, который в неположенном месте перебегал проспект Победы.
Как сообщили в группе dtp.kiev.ua в Facebook, неподалеку от места происшествия находился подземный переход.
"Молодой парень-военный 1997 г. р. перебегал дорогу над подземным пешеходным переходом. Был сбит автомобилем Skoda. Умер в машине скорой помощи от тяжелых травм, несовместимых с жизнью", - говорится в сообщении.
Погибший пытался перебежать в неположенном месте 8-полосную дорогу / фото dtp.kiev.ua
Как сообщал УНИАН, в Киеве на Окружной дороге, в направлении Жулянского путепровода, автомобиль одной из фирм такси попал в ДТП. Один человек погиб, ещё пятеро получили травмы разной степени тяжести.
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