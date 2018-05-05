В Киеве произошло жуткое ДТП с такси: есть жертва, много пострадавших

22:37, 05 мая 2018
Происшествия
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dtp.kiv.ua

Как сообщает dtp.kiv.ua на странице в Facebook, в результате аварии погиб один человек, еще пятеро пострадали.

dtp.kiv.ua

Согласно информации, водитель автомобиля Skoda Fabia (такси Uber) начал готовиться к развороту и получил удар от автомобиля Skoda Octavia.

В результате такси "вылетело" на зеленую зону и перевернулось несколько раз.

"Один человек погиб, пятеро пострадали. В срочном порядке они были госпитализированы. На месте работают патрульная полиция, скорая помощь", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в Киеве возле Куреневского парка мужчина погиб в результате взрыва.

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Теги: #ДТП в Украине