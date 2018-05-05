В Киеве произошло жуткое ДТП с такси: есть жертва, много пострадавших

Пять человек пострадали в ДТП на столичной Окружной.

В Киеве на Окружной дороге, в направлении Жулянского путепровода, автомобиль одной из фирм такси попал в ДТП.

Как сообщает dtp.kiv.ua на странице в Facebook, в результате аварии погиб один человек, еще пятеро пострадали.

Согласно информации, водитель автомобиля Skoda Fabia (такси Uber) начал готовиться к развороту и получил удар от автомобиля Skoda Octavia.

В результате такси "вылетело" на зеленую зону и перевернулось несколько раз.

"Один человек погиб, пятеро пострадали. В срочном порядке они были госпитализированы. На месте работают патрульная полиция, скорая помощь", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в Киеве возле Куреневского парка мужчина погиб в результате взрыва.