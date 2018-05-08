В Одесской области вор жестоко убил ветерана Второй мировой войны

Полиция задержала злоумышленника, ему объявлено подозрение в умышленном убийстве.

В Одесской области правоохранители задержали подозреваемого в убийстве 93-летнего ветерана Второй мировой войны.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области, накануне в дежурную часть Белгород-Днестровского отдела полиции поступило телефонное сообщение о том, что в селе Вольное злоумышленник проник в частный дом 93-летнего пенсионера и жестоко избил его.

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Пенсионера доставили в больницу, где он от полученных телесных повреждений скончался, не приходя в сознание.

На месте происшествия следственно-оперативная группа полиции установила, что один из соседей потерпевшего, находясь у себя во дворе, услышал шум. Чтобы проверить, что происходит, мужчина позвал еще одного соседа, вместе с которым пошел в дом ветерана.

«Там они увидели своего односельчанина и хозяина дома, который лежал на полу… Соседи немедленно вызвали «скорую» и полицию. В этот момент они пытались задержать злоумышленника, но ему удалось скрыться», - рассказали в главке.

Как выяснили правоохранители, злоумышленник хотел забрать у ветерана два пиджака, но потерпевший оказал сопротивление.

Полицейские установили местонахождение 33-летнего подозреваемого и задержали его в порядке статьи 208 УПК Украины. Ему сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 п.6 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения в виде содержания под стражей. За содеянное, согласно санкции вышеуказанной статьи, ему может грозить пожизненное заключение. Расследование продолжается.

Как сообщал УНИАН, под Киевом проводы в армию закончились убийством школьника.