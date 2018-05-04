В Киеве праворадикалы схватили бразильского боевика, который воевал на Донбассе (фото, видео)

Активисты привели боевика под здание СБУ и требуют, чтобы к ним вышел представитель ведомства.

В Киеве возле посольства Бразилии представители националистических организаций задержали Рафаэля Лусварги, который воевал на Донбассе против украинской армии.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook глава националистической организации С-14 Евгений Карась.

Сначала его искали в монастыре, но на момент прихода в монастырь активистов террориста там уже не было. Активисты также осмотрели комнату, где проживал Лусварги.

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Впоследствии стало известно, что представители С-14 задержали Лусварги. Активисты привели боевика под здание СБУ и требуют, чтобы к ним вышел представитель ведомства.

"Извиняется перед украинским народом на коленях и просит вернуть его в СИЗО", - сообщил Карась.

Ранее сообщалось, что гражданин Бразилии Рафаэль Лусварги, который воевал на Донбассе на стороне боевиков "ДНР", живет в Свято-Покровском Голосеевском монастыре Украинской православной церкви (Московский патриархат).

Лусварги осудили на 13 лет за войну против украинских военных, но сейчас он свободно передвигается по Киеву. Боевик просидел в изоляторе год, свою вину в совершении инкриминируемых ему преступлений признал полностью и искренне раскаялся.

Позже его выпустили из-за решетки под личное обязательство, по которому он не мог покидать пределы Киева, должен сообщать суду об изменении своего места жительства, а также появляться в суд по первому требованию.

Это произошло потому, что его планировали на обмен с военнопленными "ДНР" и "ЛНР", в связи с чем ему нужно было изменить меру пресечения. Однако обмен не состоялся и после этого бразилец не вернулся за решетку.

Лусварги останется на свободе как минимум до следующего судебного заседания, которое назначено на 6 июня.