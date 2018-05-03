Генштаб назвал причину взрывов в Балаклее и рассказал о ситуации в городе

Пожар возник в результате возгорания сухой травы на бывшей технической территории 65-го арсенала в Балаклее, где продолжались работы по очистке и разминированию остатков снарядов, которые не разорвались.

К ликвидации пожара на территории бывшего хранилища артиллерийских боеприпасов вблизи города Балаклея в Харьковской области привлечены два пожарных танка и инженерная машина разграждения.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Генштаба Вооруженных сил Украины в Facebook.

Отмечается, что в настоящее время продолжаются мероприятия по локализации пожара на территории бывшего хранилища в Балаклее.

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«Сегодня, 3 мая, в 13.35, в результате возгорания сухой травы на бывшей технической территории 65 арсенала, в Балаклее на Харьковщине, где продолжались работы по очистке и разминированию остатков неразорвавшихся снарядов в результате прошлогоднего чрезвычайного происшествия, начался пожар», - сообщили в ведомстве.

В Генштабе заметили, что к локализации пожара привлечены два пожарных танка и инженерная машина разграждения.

Личный состав, который привлекался к работам по разминированию, эвакуирован.

Военнослужащие совместно со специалистами Госслужбы по чрезвычайным ситуациям принимают все меры для обеспечения безопасности местных жителей.

Как сообщал УНИАН, сегодня вблизи города Балаклея, на территории бывшего военного арсенала начали взрываться боеприпасы.

Мэр города Иван Столбовой сообщил УНИАН, что на арсенале проводили плановый подрыв боеприпасов, которые невозможно было вывезти. Во время этого процесса началась спонтанная детонация снарядов, лежавших на открытой местности.

Началась частичная эвакуация жителей близлежащих к арсеналу улиц. По словам Столбового, речь идет об эвакуации около 1,5 тыс человек.

23 марта 2017 года на военном арсенале вблизи Балаклеи произошел пожар с последующей детонацией боеприпасов. Правоохранители квалифицировали случившееся на арсенале как диверсию.