В Сумах задержали одного из трех мужчин, которые избили и ограбили старлея полиции

Нанеся многочисленные удары, нападавшие отобрали у полицейского барсетку, портмоне, банковские карточки, ключи от дома и автомобиля, а также мобильный телефон.

В Сумах задержан и взят под стражу 29-летний подозреваемый в разбойном нападении на офицера полиции.

Как сообщила на своей странице в Facebook пресс-секретарь прокуратуры Сумской области Наталья Науменко, сумчанину, который подозревается в разбойном нападении на мужчину, сегодня вечером, 2 мая, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права на залог.

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«Происшествие случилось 30 апреля на ул. Прокофьева в г. Сумы около 2:20. Тогда трое мужчин напали на прохожего, избили его и забрали все ценные вещи. Одного из нападавших задержали сотрудники полиции, личности других двух устанавливаются. Потерпевший, который является сотрудником полиции, находится в больнице », - отметила Науменко.

По ее информации, действия задержанного квалифицированы по ч.2 ст.187 (разбой, совершенный по предварительному сговору группок лиц) Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает лишение свободы на срок от семи до десяти лет с конфискацией имущества.

Между тем Департамент внутренней безопасности Национальной полиции Украины сообщает сегодня, что правоохранители установили и задержали главного нападающего, который нанес травмы 33-летнему старшему лейтенанту полиции.

«Трое неизвестных напали на сотрудника главка полиции Сумской области, когда тот возвращался домой. Без предупреждений злоумышленники набросились с кулаками на старшего лейтенанта полиции. Нанеся многочисленные удары, нападавшие отобрали у него барсетку, где лежали служебное и водительское удостоверения, портмоне, банковские карточки, ключи от дома и автомобиля, а также мобильный телефон. После этого мужчины сели в автомобиль Subaru и уехали », - говорится в сообщении.

Пострадавшего полицейского госпитализировали с телесными повреждениями различной степени тяжести.

Во время совместных мероприятий, проведенных сотрудниками внутренней безопасности Нацполиции и полиции Сумщины, было установлено, что главным фигурантом совершенного нападения является 29-летний ранее судимый местный житель. Мужчину задержали и изъяли его одежду и обувь со следами крови, которые переданы на экспертизу.

«В настоящее время злоумышленник находится в изоляторе временного содержания. Он уведомлен о подозрении в совершении преступления по правовой квалификацией «Разбой». Устанавливаются сообщники задержанного», - отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, ранее в Черкассах мужчина ранил ножом трех правоохранителей.