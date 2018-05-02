Подробности гибели известного гонщика и блогера под Харьковом: над виновником ДТП хотели совершить самосуд (фото, видео)

Сейчас водитель Toyota Land Cruiser находится в изоляторе временного содержания.

1 мая под Харьковом в результате лобового столкновения автомобиля Chevrolet Corvette с внедорожником Toyota Land Cruiser погиб 22-летний водитель, известный блогер и стритрейсер Андрей Василенко по кличке "Амигос".

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После того, как пассажирку авто Chevrolet Corvett, 22-летнюю девушку, передали бригаде "скорой" для госпитализации, свидетели и друзья погибшего заблокировали автомобиль экстренной помощи, хотели совершить самосуд над водителем-виновником автомобиля Toyota Land Cruiser, который находился в авто экстренной медпомощи.

"Бригаде ЭМП все же удалось выехать в сопровождении полиции", - рассказали в Facebook "Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф".

Как сообщал УНИАН, в Харькове правоохранители задержали подозреваемого в совершении дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погиб 22-летний известный блогер и стритрейсер.