В Одессе сорвали первомайский митинг, организованный любителем "русского мира"

Перед шествием между проукраинскими активистами и участниками первомайской акции периодически происходили словесные перепалки.

Сегодня в Одессе проукраинские активисты сорвали шествие участников первомайского митинга.

Как передает корреспондент УНИАН, на митинг на Театральной площади, возле театра оперы и балета собрались несколько десятков человек.

Митинг организовал Ибрагим Морис, который является активным участником пророссийских акций, проходивших с 2014 года, в основном, на Куликовом поле.

Участники сегодняшнего митинга пришли с плакатами: «Мир, труд, май», «Требуем достойную зарплату и пенсию», «Тарифы – геноцид народа», «Олигархи богатеет – народ беднеет», «Мы не кролики для ваших реформ» и пр.

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Также они держали флаги Одессы и распечатанные черно-белые копии фотографии советских времен с изображением детей-барабанщиков в пилотках. На «распечатках» к одежде детей дорисовали ярко красные ленты.

Морис обратился к собравшимся, заявив о необходимости «вернуть 8-часовой рабочий день, бесплатную медицину, высокие пенсии» и др. Во время митинга играл оркестр, музыканты, в частности, исполняли еврейские произведения (например, «Хава нагила»).

На Театральную площадь также прибыли проукраинские активисты, которые скандировали патриотические речевки. Между оппонентами периодически происходили словесные перепалки.

Затем Морис через громкоговоритель призвал всех участников митинга выстроиться в колонну и пройти по центральным улицам на Куликово поле.

Когда митингующие начали шествие, оркестр заиграл советские мелодии периода Второй мировой войны. Проукраинские активисты при этом пошли рядом и скандировали: «Слава – Украине!», «Героям – слава!». Одного из них – Игоря Бея - пожилая женщина ударила по голове древком от флага. Полицейские, обеспечивающие общественный порядок, сразу задержали ее и увезли для взятия объяснения. Шествие было сорвано.

Ранее УНИАН сообщал, что в Харькове в митинге и шествии по случаю 1 мая приняли участие около 100 человек. Согласно информации местных СМИ, во время шествия в его участников молодой человек бросил пакет с кефиром.