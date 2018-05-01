В Харькове в участников первомайской демонстрации бросили пакет с кефиром – СМИ

В общем, по данным полиции, мероприятия прошли без грубых нарушений общественного порядка.

В Харькове в митинге и шествии по случаю 1 мая приняли участие около 100 человек.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Харьковской области.

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По данным полиции, с 10.00 до 12.00 состоялись митинг и шествие от площади Конституции через Соборный спуск к площади Благовещенской, где установлен памятник первой харьковской «маёвке».

«Мероприятия прошли без грубых нарушений общественного порядка, - отметили в полиции. - В охране общественного порядка были задействованы силы патрульной полиции и подразделения ГУ ЧП в Харьковской области».

В то же время, согласно информации местных СМИ, во время шествия в ей участников молодой человек бросил пакет с кефиром. Его оттеснили работники полиции.

У памятника первой харьковской «маёвке» участники шествия провели митинг, во время которого требовали отставки чиновников, снижения тарифов на жилищно-коммунальные услуги, изменения внешнеполитического вектора государства. В конце акции митингующие спели «Катюшу» и разошлись.

Больше провокаций не было.