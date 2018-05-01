Политтехнолог: Найема подрезали и побили в центре Киева молодые кавказцы из России

"Ведут себя так, как привыкли в России", - отметил политтехнолог об инциденте с Мустафой Найемом.

После инцидента с народным депутатом Мустафой Найемом были задержаны трое кавказцев, граждан РФ. Об этом сообщил в Facebook политтехнолог Алексей Голобуцкий.

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"Мустафу Найема избили на дороге за замечание о нарушении ПДД трое россиян - Ахмед Саидов (1999 гг.), Магомед Саитов (1996 гг.), Умал Тимербилатов (1996 гг.). Все трое уже задержаны", - написал Голобуцкий. "Ведут себя так, как привыкли в России", - отметил он.

Как сообщалось, конфликт возник на площади Бессарабская. Найем не пропустил водителя на Mercedes G-Wagen, тот вызвал "своих ребят" на BMW, в ходе спора народный депутат получил несколько ударов в лицо - в результате у него сломана челюсть. Полиция задержала трех нападающих и разыскивает еще одного.

Как сообщал УНИАН, в декабре 2017 года в Киеве двое кавказцев жестоко избили пешехода за просьбу не ехать по тротуару.