"Дали в челюсть": нардеп Мустафа Найем рассказал о нападении на него в центре Киева

По словам полиции, подозреваемые сначала скрылись с места инцидента с нардепом Найемом, однако их задержали.

На народного депутата Мустафу Найема напали неизвестные. Инцидент произошел в центре Киева в результате конфликта на дороге.

"В целом ничего экстраординарного. "Кубик" на перекрестке бульвара Шевченко с Крещатиком решил, что у него больше прав и попытался подрезать", - прокомментировал инцидент нардеп на своей странице в Facebook.

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По словам Найема, впоследствии началась перепалка, после чего он вызвал 102.

"Водитель и пассажир "кубика" поменялись местами и решили вызывать своих ребят. Приехали ребята, человека четыре-пять. Перепалка закончилась дракой. Ну, как дракой - дали в челюсть, дальше какое-то время помню смутно; догнать не получилось. Теперь в больнице", - рассказал о конфликте депутат.

Глава патрульной полиции Киева Юрий Зозуля подтвердил "Громадському" факт нападения на депутата. По его словам, подозреваемые сначала скрылись с места инцидента, однако полиция их задержала.

"В целом четверо задержанных. Дело по определенной статье уже потом квалифицируют следователи, но похоже, что это хулиганские действия", — сказал Зозуля.

На вопрос о том, предшествовало ли конфликту ДТП на дороге, Зозуля ответил, что утверждать этого не может.

Как сообщали СМИ, в Киеве, возле Бессарабского рынка, 30 апреля избили народного депутата Мустафу Найема.