Умер ветеран АТО (фото)

18:12, 30 апреля 2018
Происшествия
582
Дьяченко воевал на Донбассе в течение 2014-2016 / фото facebook.com/butusov.yuriy

Читайте такжеСмертельное ДТП в Кривом Роге: опубликован список погибших

Он скончался 29 апреля утром, не приходя в сознание, травмы оказались смертельными. Об этом на своей странице в Facebook сообщает журналист Юрий Бутусов.

"Товарищи и друзья собирали деньги на лечение... Но медицина оказалась бессильной", - говорится в его сообщении.

Дьяченко воевал на передовой в 2014-2016 годах, долгое время защищал Счастье - на передовом опорном пункте "Фасад".

Как сообщал УНИАН, ночью 16 апреля ушел из жизни известный волонтер, участник АТО на Донбассе Виталий Макогон.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #смерть#ДТП#Харьков#ветеран АТО