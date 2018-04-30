Умер ветеран АТО (фото)
18:12, 30 апреля 2018Происшествия
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Обстоятельства ДТП под Харьковом, в результате которого умер ветеран АТО, пока официально не оглашены.
Дьяченко воевал на Донбассе в течение 2014-2016 / фото facebook.com/butusov.yuriy
Умер ветеран 92-й механизированной бригады Виктор Дьяченко, который попал в страшную автомобильную аварию 22 апреля под Харьковом.
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Он скончался 29 апреля утром, не приходя в сознание, травмы оказались смертельными. Об этом на своей странице в Facebook сообщает журналист Юрий Бутусов.
"Товарищи и друзья собирали деньги на лечение... Но медицина оказалась бессильной", - говорится в его сообщении.
Дьяченко воевал на передовой в 2014-2016 годах, долгое время защищал Счастье - на передовом опорном пункте "Фасад".
Как сообщал УНИАН, ночью 16 апреля ушел из жизни известный волонтер, участник АТО на Донбассе Виталий Макогон.
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