Умер ветеран АТО (фото)

Обстоятельства ДТП под Харьковом, в результате которого умер ветеран АТО, пока официально не оглашены.

Умер ветеран 92-й механизированной бригады Виктор Дьяченко, который попал в страшную автомобильную аварию 22 апреля под Харьковом.

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Он скончался 29 апреля утром, не приходя в сознание, травмы оказались смертельными. Об этом на своей странице в Facebook сообщает журналист Юрий Бутусов.

"Товарищи и друзья собирали деньги на лечение... Но медицина оказалась бессильной", - говорится в его сообщении.

Дьяченко воевал на передовой в 2014-2016 годах, долгое время защищал Счастье - на передовом опорном пункте "Фасад".

Как сообщал УНИАН, ночью 16 апреля ушел из жизни известный волонтер, участник АТО на Донбассе Виталий Макогон.