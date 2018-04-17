Умер известный волонтер-ветеран АТО (фото)
12:05, 17 апреля 2018Война
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Макогон ездил на Донбасс более 300 раз в качестве волонтера.
Макогон умер 16 апреля / фото УНИАН
Ночью 16 апреля ушел из жизни известный волонтер, участник АТО на Донбассе Виталий Макогон.
Об этом сообщается на странице в Facebook Киево-Святошинского районного совета.
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"В ночь на 16 апреля остановилось сердце Виталия Макогона, героя-защитника отечества Киево-Святошинского района, участника боевых действий, волонтера, общественного активиста, почетного жителя нашего района", - отмечается в сообщении.
Известно, что смерть волонтера наступила из-за болезни. У него остались жена и двое детей.
фото facebook.com/kyivsvyat
Как сообщал УНИАН, в Одессе после тяжелой и продолжительной болезни скончался волонтер Виктор Погодин.
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