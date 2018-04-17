Умер известный волонтер-ветеран АТО (фото)

12:05, 17 апреля 2018
Война
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Макогон умер 16 апреля / фото УНИАН

Об этом сообщается на странице в Facebook Киево-Святошинского районного совета.

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"В ночь на 16 апреля остановилось сердце Виталия Макогона, героя-защитника отечества Киево-Святошинского района, участника боевых действий, волонтера, общественного активиста, почетного жителя нашего района", - отмечается в сообщении.

Известно, что смерть волонтера наступила из-за болезни. У него остались жена и двое детей.

фото facebook.com/kyivsvyat

Как сообщал УНИАН, в Одессе после тяжелой и продолжительной болезни скончался волонтер Виктор Погодин.

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Теги: #смерть#Донбасс#волонтер