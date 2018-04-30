В Польше утонули в канале двое братьев из Украины

Вероятной причиной гибели украинцев был не несчастный случай, а неосторожность.

В канале в городе Полице в северо-западной Польше утонули двое молодых граждан Украины.

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Вероятной причиной трагедии называют не несчастный случай, а неосторожность мужчин, передает Польское радио.

По неофициальной информации, на берегу канала проходила вечеринка. Мужчины, чьи тела выловили водолазы, были в одном белье. Это может свидетельствовать о том, что они не упали в воду случайно. Полиция на месте допросила других участников вечеринки.

Сообщение о том, что двое мужчин упали в воду и им нужна помощь, спасатели получили в субботу вечером. За полтора часа водолазы нашли тела мужчин на дне канала. Спасти украинцев пытались в течение почти двух часов. К сожалению, комплекс мероприятий не дал результатов. Жертвами стали двое братьев.