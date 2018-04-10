В Крыму двое украинцев попали в реанимацию после жуткой аварии с поездом (фото)

Всего в микроавтобусе были 13 человек, пятеро из них погибли, семеро пострадали.

Двое украинцев попали в реанимацию после жуткого смертельного ДТП с поездом в Крыму.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

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"Двое граждан Украины госпитализированы среди пострадавших в результате столкновения электрички и маршрутки на железнодорожном переезде в Крыму. В микроавтобусе были 13 человек, пятеро из них погибли, семеро пострадали. Один из погибших - водитель маршрутки", - сказано в сообщении.

По сообщению пресс-службы Министерства здравоохранения Крыма, трое пострадавших госпитализированы в больницу в Красноперекопске. Двое из них из Украины, один - гражданин России. Двое находятся в реанимации, их состояние стабильно тяжелое, один - в травматологии в состоянии средней тяжести. Медицинскую помощь пострадавшим оказывают в полном объеме независимо от гражданства.

Маршрутка принадлежит частной транспортной компании "Браво-Люкс". Ее представитель приезжал на место ДТП.

Как сообщал УНИАН, 8 апреля на железнодорожном переезде возле Армянска в оккупированном Крыму электричка врезалась в маршрутку. Отмечается, что в ДТП виноват водитель автобуса, он выехал на пути перед самым поездом. Переезд, на котором случилась трагедия, не регулируется шлагбаумом.