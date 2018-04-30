Под Одессой выходцы из Азербайджана устроили бойню, их задержали в результате масштабной операции

24-летний мужчина скончался от двух ножевых ранений и 8 пулевых. В спецоперации по задержанию преступников приняли участие полиция, бойцы КОРД, Нацгвардия и СБУ.

Сегодня в пригороде Одессы задержаны трое подозреваемых в вооруженном нападении на компанию местных жителей, один из которых, получив 10 ранений, скончался в больнице.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, конфликт начался накануне вечером в Белгород-Днестровском районе области. В частности, в ресторане произошел словесная перепалка между компанией из шести молодых мужчин и иностранным предпринимателем по прозвищу «Керим».

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По словам начальника регионального главка полиции Дмитрия Головина, установлено, что в дальнейшем «Керим» позвонил знакомым, которые пообещали разобраться в ситуации. Сегодня, 29 апреля, на мобильный телефон 24-летнего мужчины (одного из упомянутых шестерых) поступил звонок с требованием о встрече.

«Этот юноша и его друзья согласились на встречу у местного рынка. Около 7.00 на рынок приехали три человека и расстреляли компанию из травматического оружия, также применили холодное оружие. От двух проникающих ножевых ранений грудной клетки и 8 пулевых ранений 24-летний парень умер в больнице», - рассказал Головин.

Подозреваемые с места происшествия скрылись. Позднее они были задержаны в пригороде Одессы. В спецоперации по задержанию принимали участие полиция, бойцы КОРД, Нацгвардия и СБУ.

По некоторым данным, подозреваемые – выходцы из Азербайджана, их задержали на территории промрынка «7-й километр», где они забаррикадировались на крыше одного из складов.

Проводятся соответствующие неотложные мероприятия, добавили в главке полиции.

Как сообщал УНИАН, ранее в Одессе задержали иностранцев, которые похищали людей ради выкупа.