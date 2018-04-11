Под мостом в Харькове нашли мертвого мужчину в мешке (видео)

Тело направлено на экспертизу для выяснения обстоятельств.

Сегодня утром в Харькове под мостом на площади Файербаха нашли подозрительный мешок. После приезда полиции выяснилось, что в мешке находилось тело мужчины.

Как сообщили в Отделе коммуникации полиции Харьковской области, в одежде погибшего нашли документы, по которым была установлена его личность. Им оказался харьковчанин 1967 года рождения.

"Тело направлено на вскрытие для установления причин смерти. Все обстоятельства происшествия устанавливаются", - говорится в сообщении.

Полиция открыла уголовное производство по ч.1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал УНИАН, 4 апреля в Одесской области обнаружен мертвым доктор-хирург Виктор Ксенюк, который пропал без вести в начале февраля этого года.