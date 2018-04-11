Под мостом в Харькове нашли мертвого мужчину в мешке (видео)
13:10, 11 апреля 2018Происшествия
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Тело направлено на экспертизу для выяснения обстоятельств.
В Харькове под мостом нашли тело мужчины в мешке / hk.npu.gov.ua
Сегодня утром в Харькове под мостом на площади Файербаха нашли подозрительный мешок. После приезда полиции выяснилось, что в мешке находилось тело мужчины.
Как сообщили в Отделе коммуникации полиции Харьковской области, в одежде погибшего нашли документы, по которым была установлена его личность. Им оказался харьковчанин 1967 года рождения.
"Тело направлено на вскрытие для установления причин смерти. Все обстоятельства происшествия устанавливаются", - говорится в сообщении.
Полиция открыла уголовное производство по ч.1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.
Как сообщал УНИАН, 4 апреля в Одесской области обнаружен мертвым доктор-хирург Виктор Ксенюк, который пропал без вести в начале февраля этого года.
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