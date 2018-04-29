На Хортице вандалы разрушили памятный крест (фото)

Представители "Национального корпуса" "официально" заявили, что сами найдут и накажут лиц, которые уничтожили монумент.

В ночь на 28 апреля вандалы разрушили на острове Хортица в Запорожье памятник "Борцам за свободу Украины 1918–2018 годов". Об этом в Facebook сообщила партия "Национальный корпус".

"Памятный крест был установлен в прошлую субботу в рамках украинско-литовского проекта "Пам'ять Нації: Відродимо Хортицю". Сегодня утром мы приехали к памятнику и увидели разрушенные крест и мемориальную доску у памятника", – говорится в посте.

Представители "Национального корпуса" "официально" заявили, что сами найдут и накажут лиц, которые уничтожили монумент.