В Днепропетровской области задержан мужчина, который решил похвастаться перед девушкой боевой гранатой
В г. Першотравенск Днепропетровской области 26 апреля правоохранители задержали мужчину, который решил похвастаться перед своей девушкой боевой гранатой.
Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в области, в своих намерениях злоумышленник сам признался полицейским.
Агрессивно настроенный человек был задержан днем во дворе одной из многоэтажек города.
Им оказался ранее судимый местный житель. При осмотре личных вещей у него обнаружили и изъяли гранату Ф-1 и запал.
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«Мужчина пояснил, что нашел боеприпас летом 2017 года в Петропавловском районе и хранил при себе в качестве сувенира, а сегодня решил похвастаться перед девушкой», - говорится в сообщении.
Для установления всех обстоятельств происшествия мужчину доставили в Першотравенское отделение полиции. По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.