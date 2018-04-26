В Киеве разоблачили продавцов поддельных дипломов о высшем образовании

По предварительным данным, в течение 2015-2017 годов преступники получили более 2 миллионов гривень незаконной прибыли.

В Киеве правоохранители пресекли деятельность преступной группировки, которая специализировалось на изготовлении и сбыте поддельных дипломов о высшем образовании и других документов.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры города Киева, организовали так называемый бизнес жители Киева. Сама деятельность проходила на территории Днепровского района столицы.

Читайте также"Вузы" исчезнут: в Украине отменили термин "высшее учебное заведение"

Следователи установили, что получение заказов на изготовление документов (дипломов бакалавра, магистра, доктора наук, аттестатов; свидетельств, государственные актов на право частной собственности на землю, свидетельства о браке и другие официальные документы) проходило через отдельные веб-ресурсы, администрирование которых осуществлялось участниками преступной группы.

По результатам проведенных сегодня обысков по месту жительства лиц, входящих в преступную группировку, а также мест, из которых осуществлялось администрирование интернет-ресурсов, обнаружено и изъято оборудование для изготовления поддельных официальных документов, большое количество бланков (заготовок), а также уже подделанные и готовые для сбыта официальные документы.

Также обнаружено около 100 поддельных печатей государственных органов Украины, бывшего Советского Союза, Российской Федерации, а также частных и государственных субъектов предпринимательской деятельности.

«По предварительным данным, примерный размер незаконной прибыли, полученной преступной группой за 2015-2017 годы, составляет более 2 млн гривень», - говорится в сообщении.

В настоящее время Департаментом киберполиции Национальной полиции Украины принимаются меры, направленные на установление лиц, которые пользовались услугами интернет-ресурсов, а также дальнейшее использование ими поддельных официальных документов.

Назначен ряд экспертиз для установления происхождения бланков, голографических защитных элементов, которые использовались для подделки официальных документов.

Досудебное расследование по факту совершения уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 190 (мошенничество), ч. 3 ст. 358 (подделка документов) Уголовного кодекса Украины, продолжается.

Также дополнительно проверяется наличие в действиях указанных лиц признаков преступлений, предусмотренных ст. 199 (изготовление, хранение и сбыт государственных ценных бумаг, голографических защитных элементов) и ст. 209 (легализация доходов, полученных преступным путем) УК Украины.

Напомним, в прошлом году мэр Киева Виталий Кличко уволил своего заместителя Владимира Бондаренко, которого подозревают в фальсификации диплома о высшем образовании.