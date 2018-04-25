Жестокое убийство на Днепропетровщине: мужчина перевозил в маршрутке расчлененное тело своей знакомой

Чтобы скрыть следы преступления, мужчина расчленил тело и вывез его в разные районы города. С помощью служебной собаки кинологи и оперативники обнаружили останки тела жертвы, после чего установили ее личность.

В Каменском Днепропетровской области мужчина несколько дней перевозил части человеческого тела.

Как сообщает пресс-служба полиции в Днепропетровской области, 44-летний подозреваемый в совершении жесткого убийства был задержан в течение суток.

"Чтобы скрыть следы преступления, мужчина расчленил тело и вывез его в разные районы города. С помощью служебной собаки кинологи и оперативники обнаружили останки тела жертвы, после чего установили ее личность", - говорится в сообщении.

Первая "находка" была обнаружена возле частного сектора г. Каменское. Остальные останки обнаружили в разных районах города с помощью кинологов.

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Как выяснили правоохранители, около десяти дней назад мужчина вместе с потерпевшей употребляли спиртные напитки. В это время между ними возник конфликт, в ходе которого он до смерти избил женщину.

В свою очередь, издание "Днепр Час" сообщает, что мужчина в течение нескольких дней перевозил части тела с одного берега Каменского на другой в маршрутке.

Отмечается, что через 3-4 дня после убийства он вернулся домой и решил избавиться от трупа: перенес его в ванную, там отделил обычным кухонным ножом руки и ноги, положил в пакет и на маршрутке привез на правый берег.

"На следующий день он отделил голову и таким же образом привез с левого на правый берег... Потом на "кравчучке" вывез тело в Петриковский район, место он показал во время следственных действий", - рассказал подробности происшествия начальник Каменской полиции Сергей Лукашов.

В течение всех этих дней мужчина выпивал и ходил на работу, добавил правоохранитель.

Злоумышленника задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Досудебное расследование продолжается. Сведения по данному факту внесены в ЕРДР по ст. 115 Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал УНИАН, 11 апреля в Харькове под мостом на площади Файербаха нашли подозрительный мешок. После приезда полиции выяснилось, что в мешке находилось тело мужчины.