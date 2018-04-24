В Киеве водитель маршрутки избил пассажира битой из-за замечания (видео)

По словам потерпевшего, водитель выволок его из автобуса и избил на глазах у прохожих и пассажиров маршрутки.

В Киеве водитель маршрутки №301 (станция Новобеличи - с. Вишневое) битой избил пассажира, за то, что тот сделал ему замечание. По словам пострадавшего жителя Винницы, Юрия Кирилюка, водитель вел себя совершенно неадекватно.

Об этом сообщает "Винница.info".

"На конечной остановке я сел в маршрутку. Водитель сразу бросился в глаза: то кофе пил, то курил, громко говорил. Потом начал приставать к молодой девушке. Из-за такого дерзкого ухаживания она даже отказалась садиться в маршрутку", - рассказывает винниччанин.

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Мужчина отметил, что после того, как маршрутка тронулась, водитель продолжал вести себя неадекватно. "Я вызвал милицию и, между прочим, спросил у водителя, почему он так себя ведет? И в ответ услышал, чтобы я уходил из салона, а если буду еще что-то говорить, то получу битой по голове. Слово за слово, и водитель перешел к действию. Бита у него лежала прямо возле лобового стекла", - сообщил пассажир.

По словам потерпевшего, водитель выволок его из автобуса и избил на глазах у прохожих и пассажиров маршрутки. "Выскочил из салона и набросился на меня. Слава Богу, переломов нет, но много ушибов по левой стороне тела. Он также разбил мой телефон, когда я попытался снять на видео его машину с номерами", - рассказал Кирилюк.

Вскоре на место происшествия прибыл наряд патрульной полиции. Пострадавший написал заявление и снял побои. "Столичные копы возбудили уголовное производство. Его уже передали в суд. Жду первого заседания", - рассказал потерпевший.

Как сообщал УНИАН, во Львове фанаты киевского "Динамо" избили водителя маршрутки. 47-летнего водителя с телесными повреждениями доставили в больницу.