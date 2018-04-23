Во Львове фанаты киевского "Динамо" избили водителя маршрутки

47-летнего водителя с телесными повреждениями доставили в больницу.

Во Львове футбольные фанаты, после окончания поединка между командами «Динамо» (Киев) - «Верес» (Ривне), который 22 апреля состоялся на стадионе «Арена Львов», избили водителя маршрутного автобуса.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции области, 22 апреля, около 20.00, поступило сообщение о том, что на улице Стрыйской неизвестные избили водителя маршрутного автобуса.

«Полицейские установили, что футбольные фанаты, после окончания матча, самовольно открыли дверь в маршрутный автобус №3-а, который стоял на конечной остановке, расположенной возле стадиона, и во время конфликта с водителем избили его. 47-летний водитель с телесными повреждениями доставлен в больницу», - говорится в сообщении.

Как сообщили в полиции, восемь участников конфликта были опрошены в отделе полиции, все они жители Киева в возрасте 18 - 21 год, которые приехали болеть на футбольный матч.

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По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.2 ст.296 УК Украины (хулиганство). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до четырех лет.

22 апреля на стадионе «Арена Львов» состоялся поединок между командами «Динамо» (Киев) и «Верес» (Ривне). Победу одержала киевская команда со счетом 4: 1.

Ранее сообщалось, что произошли столкновения на матче "Мариуполь"-"Динамо". Фанаты на трибунах зажгли дымовые шашки и применили петарды, пострадали 9 полицейских.