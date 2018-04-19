Сильный ветер в Киеве: возле посольства США оторвало кусок утеплителя, возле Петровки дерево упало на автомобиль

В Киеве сильные порывы ветра валят деревья, повреждают авто и даже дома.

В четверг, 19 апреля в Киеве сильные порывы ветра валят деревья и повреждают авто. В частности, паблик "Киев.Оперативный" сообщает, что на улице Выборгской упало дерево. На ул. Сикорского возле посольства США упал огромный кусок, предположительно, - утеплителя.

На Новоконстантиновской 15\15, через дорогу от бизнес центра "Риальто" ствол рухнувшего дерева упал на Daewoo Sens. Инцидент произошел около 9:00, передает Информатор.

В результате падения на автомобиле погнулась крыша и выбито заднее стекло. В автомобиле на момент падения дерева никого не было, пострадавших нет.

На место происшествия прибыли представители Киевзеленстроя, которым нужно выяснить, на чьем балансе находится территория, где высажены деревья. Владелец автомобиля рассказал, что понес убытки и намерен добиться компенсации для ремонта.

Как сообщал УНИАН, ранее в Киеве лист обшивки слетел с нового ТРЦ и рухнул на пенсионерку.

Ранее в Украине объявили штормовое предупреждение. Порывы ветра достигают 15-20 м/сек.