Сильный ветер в Киеве: возле посольства США оторвало кусок утеплителя, возле Петровки дерево упало на автомобиль

18:35, 19 апреля 2018
Происшествия
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Фото facebook.com/KyivOperativ

На Новоконстантиновской 15\15, через дорогу от бизнес центра "Риальто" ствол рухнувшего дерева упал на Daewoo Sens. Инцидент произошел около 9:00, передает Информатор.

К счастью, никто не пострадал / Фото kiev.informator.ua

В результате падения на автомобиле погнулась крыша и выбито заднее стекло. В автомобиле на момент падения дерева никого не было, пострадавших нет.

На место происшествия прибыли представители Киевзеленстроя, которым нужно выяснить, на чьем балансе находится территория, где высажены деревья. Владелец автомобиля рассказал, что понес убытки и намерен добиться компенсации для ремонта.

Как сообщал УНИАН, ранее в Киеве лист обшивки слетел с нового ТРЦ и рухнул на пенсионерку.

Ранее в Украине объявили штормовое предупреждение. Порывы ветра достигают 15-20 м/сек.

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Теги: #ветер