В Киеве мусоровоз провалился под асфальт (фото)
20:48, 18 апреля 2018Происшествия
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Одно колесо мусоровоза плотно застряло в земле.
В Киеве 18 апреля мусоровоз провалился под асфальт, который треснул под его тяжестью.
Об этом сообщает "Киев оперативный" в Facebook.
"На Ушакова, 8А, мусоровоз провалился под асфальт. На месте техническая помощь, думают, как его достать", – сказано в сообщении. Одно колесо мусоровоза плотно застряло в земле.
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