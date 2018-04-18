В Киеве мусоровоз провалился под асфальт (фото)

Одно колесо мусоровоза плотно застряло в земле.

В Киеве 18 апреля мусоровоз провалился под асфальт, который треснул под его тяжестью.

Об этом сообщает "Киев оперативный" в Facebook.

"На Ушакова, 8А, мусоровоз провалился под асфальт. На месте техническая помощь, думают, как его достать", – сказано в сообщении. Одно колесо мусоровоза плотно застряло в земле.

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