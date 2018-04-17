"Кражи, вонь и блохи": киевский ж/д вокзал оккупировал цыганский табор (фото)

Согласно сообщениям очевидцев, правоохранительные органы на ромов не реагируют и проходят мимо.

В центре Киева на железнодорожном вокзале табор цыган поселился прямо в зале ожидания.

Как сообщается на странице Соломенского района в Facebook, они спят прямо на полу, рядом валяются их вещи. Согласно сообщению dtp.kiev.ua в Facebook, по словам очевидцев правоохранительные органы на ромов не реагируют и проходят мимо.

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Очевидцы говорят, что цыгане без жетонов и карт пробегают через турникеты на станции метро "Вокзальная", однако работники метрополитена не обращают на это внимания. С собой они проносят кучу сумок и даже держат на руках детей. Спят цыгане прямо на полу, мешая людям передвигаться по вокзалу.

Ранее сообщалось, что в центре Киева мужчину избили прямо у пункта полиции.