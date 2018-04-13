В центре Киева поврежден водопровод

После аварии автоцистерна с водой будет расположена возле 55 дома по ул. Гончара.

В результате проведения работ на дождевой канализации по вул. Гончара в столице неизвестной организацией повреждены водоводы.

Это привело к большой утечке воды. Об этом в Facebook сообщает "Киевводоканал".

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В результате аварии от водоснабжения отключено большое количество домов:

Гончара ул. - 57; 65-а; 74-а;74-б (5 этажей 1 парадное); 52; 59 (13 этажей 2 пар.); 62 (9 этажей 5 пар.); 57-б; 62/70; 65; 76 (офисы); 55-б (институт); 60 (6 этажей 2 пар.);

Б.Хмельницкого ул. - 94 (5 этажей, 2 пар.);

Бульварно-Кудрявская ул. - 23-е - пенсионный фонд.

"На месте работают бригады "Киевводоканала". После завершения обследования будет определен срок ликвидации аварии", - говорится в сообщении.

Ранее «Киевводоканал» частично ограничивал водоснабжение в четырех районах столицы с 10:00 30 марта до 7:00 31 марта из-за отключения от общей схемы насосной водопроводной станции «Крутогорный».