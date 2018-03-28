В Киеве пройдет самое масштабное отключение воды за всю историю города (адреса)

Воду отключат с 10:00 30 марта до 7:00 31 марта. В это время будет проходить ремонт водопроводной станции «Крутогорная».

С 10:00 30 марта до 7:00 31 марта в Киеве будет самое масштабное отключение воды за всю историю города.

Об этом сообщает пресс-служба "Киевводоканала".

Произойдет это из-за отключения насосной водопроводной станции "Крутогорная" во время ремонтных работ. Поэтому в этот период возможны временные отключения воды в большей части города.

Адреса:

В Голосеевском районе - район Голосеево (в пределах Амурской площади, центральных частей улиц Васильковская и Ломоносова и Голосеевского проспекта, смежные улицы), проспект Науки (в пределах Стратегического шоссе и смежных улиц);

Святошинском районе - «Никольская Борщаговка» (в районе улиц Гната Юры, Владимира Покотило, Семьи Сосниных и смежных улиц);

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Соломенском районе - жилой массив «Первомайский» в районе ул. Авиаконструктора Антонова, Чоколовский бульвар, ул. Питерской и смежных улиц; жилой массив «Соломенка» в районе Воздухофлотского проспекта, улиц Соломенской и Андрея Головко, проспекта Лобановского; жилой массив «Чоколовка» (застройка от Чоколовского бульвара к аэропорту «Киев»); группа жилых массивов «Отрадный» (застройка в районе, ограниченном бульваром Вацлава Гавела, ул. Гарматная, Отрадным проспектом, улицами Новополевая и Пост-Волынская).

«Киевводоканал» предупреждает и об ограничении водоснабжения на верхних этажах многоэтажной застройки в указанный период времени: в Голосеевском районе - жилые массивы «Теремки-1», «Теремки-2» - полностью, многоэтажная застройка вдоль проспекта Науки и смежных улиц, район Голосеево от Голосеевской площади до ж/м «Теремки»;

Святошинском районе - жилые массивы «Никольская Борщаговка» и «Южная Борщаговка» - полностью, жилой массив «Академгородок» в районе ул. Генерала Витрука и смежных улиц, район Галаганы в пределах улиц Дружковская и Чистяковская, проспекта Победы;

Соломенском районе - район Шулявка в пределах улиц Вадима Гетьмана, Выборгской, Гарматной, Полевой и смежных улиц;

Шевченковском районе - жилой массив "Нивки" - полностью.

Как сообщал УНИАН, водоснабжение в Попасной возобновлено в полном объеме. 26 марта 3312 абонентов этого города оставались без воды из-за повреждения опоры линии электропередачи.