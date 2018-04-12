В Одессе полицейские спасли прикованную цепью к стене женщину (фото)

27-летнюю женщину за шею приковали цепью к стене.

Одесские патрульные спасли женщину, которую приковали за шею цепью к стене.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции.

Так, полицейские получили информацию, что в Малиновском районе города в частном доме кричит человек. На месте вызова правоохранители заметили женщину, которая находилась в доме и просила о помощи. Она была прикована цепью за шею к стене.

Полицейские через окно проникли в помещение и освободили заложницу. 27-летнюю пострадавшую передали медикам.

На место происшествия вызвали следователей для выяснения всех обстоятельств. Сейчас следователи принимают первоочередные мероприятия по установлению и задержанию лица причастного к совершению данного преступления.

Как сообщал УНИАН, ранее в Одессе драка между студентами закончилась смертельным ножевым ранением.