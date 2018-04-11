Во Львове "заминировали" три бизнес-центра
13:36, 11 апреля 2018Происшествия
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На местах происшествий работают эксперты-взрывотехники, кинологи, следственно-оперативные группы и другие службы
Правоохранители обследуют помещения и прилегающую территорию / УНИАН
Полицейские проверяют сообщение о заминировании трех львовских бизнес-центров.
Об этом сообщает «горячая линия» Львова со ссылкой на ГСЧС.
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Сегодня, 11 апреля, в полицию поступила информация о том, что в 12.00 на электронную почту Центра безопасности города поступило сообщение о заминировании трех львовских бизнес-центров на улицах Героев УПА, Промышленной и Богдана Хмельницкого.
На местах происшествий работают эксперты-взрывотехники, кинологи, следственно-оперативные группы и другие службы. Правоохранители обследуют помещения и прилегающую территорию, решается вопрос об открытии уголовного производства.
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