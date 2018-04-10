На Черкасщине задержали 50 рейдеров при попытке захвата предприятия (фото)

На месте работает следственно-оперативная группа полиции. Личности задержанных устанавливаются.

В Черкасской области полиция задержала 50 человек, которые пытались захватить сельскохозяйственное предприятие.

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Об этом первый заместитель председателя Национальной полиции - начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин сообщил в Facebook, разместив фото с места происшествия.

«Сегодня рейдеры предприняли попытку захватить одно из действующих сельских предприятий Черкасской области, но благодаря активным действиям полиции все 50 человек-рейдеров задержаны. Так будет со всеми искателями приключений», - отметил первый заместитель председателя Нацполиции.

Он сообщил, что, по предварительным данным, каждый из задержанных получил деньги за участие в попытке захвата.

«Рыночная стоимость» работы этих «рейдеров», которые лежат лицом в землю, - 500 грн в день», - добавил Аброськин.

На месте работает следственно-оперативная группа полиции. Личности задержанных устанавливаются.