На Полтавщине полиция задержала более 40 рейдеров во время попытки захвата агрофирмы

Полиция задержала десятки человек, которые пытались захватить агропредприятие в Оржицком районе Полтавской области. Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в Facebook.

О рейдерах правоохранителям сообщили местные жители. На место происшествия выехали следственно-оперативные группы, патрульные наряды и спецназовцы.

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В итоге полиция задержала более 40 рейдеров. Инициаторы беспорядков пытались сбежать на двух легковушках, но полиция их задержала в Оржицком и Лабинском районах. Всех задержанных доставили в полицию.

"Я уже предупреждал. Для тех, кто до сих пор не понял. Мы живем в правовом государстве, где все недоразумения, в том числе в хозяйственных отношениях, решаются в суде. Для рейдеров, которые это игнорируют, повторяю - будет только лицом в пол", - написал Аваков.