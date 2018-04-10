Пенсионер, которого сбил кортеж Порошенко, дал первое интервью после ДТП (фото, видео)

Пострадавший пенсионер говорит, что никаких претензий к тому, кто его сбил, не имеет.

Журналисты в больнице пообщались с пенсионером Василием Мысником, сбитым кортежем президента. Сейчас находится в общей палате, и здоровье пошло на поправку.

Рассказывая подробности произошедшего ДТП, он улыбался, передает "Страна".

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"Я на дорогу выскочил. Машин не увидел. Случился удар. Привезли сюда, сделали операцию. Сейчас я чувствую себя уже хорошо. Ноги чувствую, пальцы. Но сколько времени здесь ещё буду лежать, неизвестно. Врачи не говорят. Сын приходит, навещает меня. Нам также помогают. Деньгами, насколько я знаю, помогали" - рассказал Мысник.

"Я ж не больной умирающий человек. В больнице за мной ухаживают, помогают. Кормят меня, когда прошу Кормят нормально, но без красной икры. Сегодня на завтрак была каша овсяная и яйцо варенное", - добавил он.

Говорит, что сейчас он практически здоров и уточнил, что никаких претензий к тому, кто его сбил, не имеет.

Как сообщал УНИАН, 6 марта в Печерском районе Киева на перекрестке улиц Шелковичная и Институтская служебный автомобиль полиции во время движения в кортеже, который сопровождал президента Украины, сбил пешехода.

Как отметили в полиции, мужчина внезапно вышел на проезжую часть улицы на запрещающий сигнал регулировщика. Правоохранители, которые находились в автомобиле, сразу оказали пострадавшему первую медицинскую помощь и вызвали врачей. Мужчину, 1930 г.р., доставили в больницу.

Пресс-секретарь президента Петра Порошенко Святослав Цеголко на своей странице в Facebook подтвердил, что это был автомобиль из кортежа главы государства. "Независимо от сигнала регулятора, речь идет о пожилом человеке. Президент сожалеет из-за ДТП с полицейским автомобилем и уже поручил оказать пострадавшему всю необходимую помощь", - написал его пресс-секретарь.

Полиция открыла производство по факту нарушения правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами.