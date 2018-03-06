Кортеж Порошенко сбил человека в центре Киева: камеры "поймали" момент ДТП (видео)

Появилась видеозапись, как кортеж президента Украины сбил пенсионера в центре Киева.

В Киеве 6 марта на углу улиц Институтской и Шелковичной автомобиль полиции, который сопровождал кортеж президента Петра Порошенко, сбил пожилого мужчину.

В полиции "Обозревателю" уточнили, что автомобиль полиции Volkswagen совершил наезд на пешехода, который внезапно появился на проезжей части, несмотря на запрещающий сигнал регулировщика.

Читайте такжеКортежи Луценко, Ложкина и других политиков регулярно нарушают ПДД - СМИПравоохранители, которые находились в автомобиле, сразу начали оказывать пострадавшему первую медицинскую помощь и вызвали врачей.

Мужчина 1930 года рождения был доставлен в больницу. По предварительной информации медиков, у пострадавшего - перелом ноги и сотрясение головного мозга.

На месте происшествия работали патрульные полицейские и следователи Главного управления Национальной полиции в городе Киеве. Устанавливаются все обстоятельства ДТП.

Смотрите видео момента аварии:

Как сообщалось ранее, мужчина, которого сбили, серьезно пострадал, но смог подняться и сесть на лавочку на тротуаре. Патрульные полицейские оказали ему первую медицинскую помощь и вызвали «скорую».