Кортеж Порошенко сбил человека в центре Киева: камеры "поймали" момент ДТП (видео)
В Киеве 6 марта на углу улиц Институтской и Шелковичной автомобиль полиции, который сопровождал кортеж президента Петра Порошенко, сбил пожилого мужчину.
В полиции "Обозревателю" уточнили, что автомобиль полиции Volkswagen совершил наезд на пешехода, который внезапно появился на проезжей части, несмотря на запрещающий сигнал регулировщика.
Читайте такжеКортежи Луценко, Ложкина и других политиков регулярно нарушают ПДД - СМИПравоохранители, которые находились в автомобиле, сразу начали оказывать пострадавшему первую медицинскую помощь и вызвали врачей.
Мужчина 1930 года рождения был доставлен в больницу. По предварительной информации медиков, у пострадавшего - перелом ноги и сотрясение головного мозга.
На месте происшествия работали патрульные полицейские и следователи Главного управления Национальной полиции в городе Киеве. Устанавливаются все обстоятельства ДТП.
Смотрите видео момента аварии:
Как сообщалось ранее, мужчина, которого сбили, серьезно пострадал, но смог подняться и сесть на лавочку на тротуаре. Патрульные полицейские оказали ему первую медицинскую помощь и вызвали «скорую».