Кортеж Порошенко сбил человека в центре Киева: камеры "поймали" момент ДТП (видео)

13:56, 06 марта 2018
Происшествия
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Мужчина внезапно появился на проезжей части / Скриншот

В полиции "Обозревателю" уточнили, что автомобиль полиции Volkswagen совершил наезд на пешехода, который внезапно появился на проезжей части, несмотря на запрещающий сигнал регулировщика.

Читайте такжеКортежи Луценко, Ложкина и других политиков регулярно нарушают ПДД - СМИПравоохранители, которые находились в автомобиле, сразу начали оказывать пострадавшему первую медицинскую помощь и вызвали врачей.

Мужчина 1930 года рождения был доставлен в больницу. По предварительной информации медиков, у пострадавшего - перелом ноги и сотрясение головного мозга.

На месте происшествия работали патрульные полицейские и следователи Главного управления Национальной полиции в городе Киеве. Устанавливаются все обстоятельства ДТП.

Смотрите видео момента аварии:

Как сообщалось ранее, мужчина, которого сбили, серьезно пострадал, но смог подняться и сесть на лавочку на тротуаре. Патрульные полицейские оказали ему первую медицинскую помощь и вызвали «скорую». 

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Новость в сюжете: ДТП с кортежем Порошенко в Киеве
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