В Киеве произошла стрельба у ночного клуба, есть раненый (фото, видео)

Пострадавший от комментариев отказался, при этом отметив, что наткнулся на гвоздь. Его госпитализировали медики с ранением левой ноги.

В ночь на 10 апреля в Киеве на проспекте Победы, 47 возле ночного клуба Duty Free произошла стрельба, в результате чего пострадал парень.

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Выстрел прозвучал около 01:45. По словам полицейских, компания молодых людей стояла на улице возле заведения, мимо проходил мужчина. Между ними произошла словесная перепалка, которая переросла в драку. В итоге прохожий достал пистолет и выстрелил, сообщает kiev.informator.ua. На место происшествия прибыла полиция и скорая помощь.

Пострадавший от комментариев отказался, однако заверил, что наткнулся на гвоздь. Его госпитализировали медики с ранением левой ноги, предположительно от патрона флобера. Стрелявший скрылся с места преступления. В настоящее время полиция устанавливает личность стрелявшего.

Видео: Андрей Шматов