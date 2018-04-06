В депутата на Житомирщине попало три пули: полиция рассматривает несколько версий покушения

В депутата попало три пули, он ранен в грудь, плечо и в позвоночник.

Полиция рассматривает несколько версий нападения на депутата Новоград-Волынского горсовета от "Блока Петра Порошенко" Олега Ващенко.

Об этом УНИАН сообщили в отделе коммуникаций полиции Житомирской области.

По словам начальника отдела коммуникации Главного управления Нацполиции в Житомирской области Аллы Ващенко, уголовное производство начато по факту покушения на убийство, однако правоохранители проверяют несколько версий. Полиция изъяла с места покушения на депутата гильзы, а из какого именно оружия стреляли, сейчас устанавливают эксперты. Для этого они проводят ряд экспертиз, в том числе - и баллистическую. Также уже известно, что в депутата попали три пули, он тяжело ранен - в грудь, плечо и в позвоночник.

45-летний Олег Ващенко - депутат фракции "Блока Петра Порошенко" в Новоград-Волынском горсовете, одновременно возглавляет Новоград-Волынскую городскую организацию партии «БПП - Солидарность». Ващенко является бизнесменом: работает в сфере торговли продовольствием и недвижимости. Мотивы покушения на него сейчас устанавливают правоохранители. Состояние здоровья пострадавшего медикам удалось стабилизировать, а расследование уголовного производства продолжается. Нападавшего на него до сих пор ищут.

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Как сообщал УНИАН, 4 апреля в Новограде-Волынском посреди улицы из огнестрельного оружия был ранен предприниматель - депутат Новоград-Волынского городского совета. Нападение произошло около 20.10, когда потерпевший выходил из помещения спортивного клуба. Неизвестный в балаклаве произвел несколько выстрелов в сторону мужчины, в результате чего тот получил проникающие огнестрельные ранения плеча и непроникающее - грудной клетки. На место происшествия работали следственно-оперативные группы Главного управления Нацполиции в Житомирской области и местного отдела полиции. На территории Барановского Новоград-Волынского, Емильчинского и Пулинского районов было введены специальные меры «Сирена». Пострадавшего госпитализировали в Новоград-Волынскую больницу. По данному факту начато уголовное производство по ч.2 ст. 15 (покушение на преступление), ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Также продолжается комплекс следственно-розыскных мероприятий по установлению всех обстоятельств происшествия и причастных лиц.