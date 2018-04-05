Стрельба на Житомирщине: неизвестный ранил местного депутата

По информации СМИ, покушение было совершено на депутата Новоград-Волынского горсовета Олега Ващенко.

В городе Новоград-Волынский Житомирской области неизвестный ранил из огнестрельного оружия 45-летнего местного депутата и предпринимателя.

Как сообщает прес-служба Нацполиции Житомирской области, нападение произошло около 20:10 4 апреля, когда предприниматель выходил из помещения спортивного клуба.

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Неизвестный в балаклаве совершил несколько выстрелов в сторону мужчины, в результате чего тот получил проникающие огнестрельные ранения плеча и непроникающее – грудной клетки.

Полицией начато уголовное производство по факту покушения на убийство, пострадавшего госпитализировали.

Как сообщает 04141.com.ua, покушение было совершено на депутата Новоград-Волынского горсовета Олега Ващенко.

Как сообщал УНИАН, 3 марта в городе Коростень Житомирской области в результате стрельбы в кафе один человек погиб, еще один получил ранения. Произошло это во время столкновения между группой мужчин, в результате которой двое из них получили огнестрельные ранения.