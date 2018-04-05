В Киеве массовая драка у кафе закончилась поножовщиной (фото, видео)
10:06, 05 апреля 2018Происшествия
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Драка, в которой участвовали около 10 человек, произошла возле одного из кафе в районе Виноградарь.
Одному из участников драки нанесли ножевое ранение \ Киев оперативный
В Киеве в районе Виноградарь, на проспекте Свободы, 26 вчера поздно вечером произошла массовая драка.
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Событие произошло за кафе Кавказ. Что именно мужчины не поделили между собой и почему начался конфликт неизвестно. По предварительной информации, в драке участвовали более 10 человек (семь человек с одной стороны и трое с другой). Закончилась драка ударом ножом, сообщает Киев оперативный в соцсети.
Пострадавшему мужчине сразу стало плохо и его занесли в вышеуказанное заведение.
На место происшествия прибыли патрульные и медики \ Киев оперативный
Врачи скорой сообщили, что у мужчины проникающее ранение под ребром. Пострадавшего срочно госпитализировали.
Все семь человек с места происшествия скрылись. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники патрульнойполиции и следственно-оперативной группы.
Раненого срочно госпитализировали \ Киев оперативный
В спальном районе Киева произошла массовая драка
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