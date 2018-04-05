В Киеве массовая драка у кафе закончилась поножовщиной (фото, видео)

10:06, 05 апреля 2018
Происшествия
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Киев оперативный

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Событие произошло за кафе Кавказ. Что именно мужчины не поделили между собой и почему начался конфликт неизвестно. По предварительной информации, в драке участвовали более 10 человек (семь человек с одной стороны и трое с другой). Закончилась драка ударом ножом, сообщает Киев оперативный в соцсети.

Пострадавшему мужчине сразу стало плохо и его занесли в вышеуказанное заведение.

Киев оперативный

Врачи скорой сообщили, что у мужчины проникающее ранение под ребром. Пострадавшего срочно госпитализировали.

Все семь человек с места происшествия скрылись. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники патрульнойполиции и следственно-оперативной группы.

Раненого срочно госпитализировали \ Киев оперативный

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Теги: #Киев#массовая драка