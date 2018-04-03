На Днепропетровщине женщина провалилась под землю на детской площадке (фото)

Сегодня коммунальщики все это утрамбовали непросадочным материалом, песок вернули на место.

Во время прогулки с ребенком на детской площадке криворожанка провалилась в дыру, образовавшуюся просто под ногами.

О происшествии написала сама пострадавшая Наталия Василихина на своей странице в Facebook: "Сейчас гуляла с ребенком во дворе и на детской площадке, где песочник...провалилась в яму по пояс. Такой же обвал без дна в соседнем дворе, увеличивается. Что это? И куда с этим обращаться? Я испугаться не успела, а малой конечно...была мама, и нет".

Ее из этой ямы достали случайные прохожие.

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"Смешного мало, реально место, где гуляют наши дети. Была б я худее, ушла бы вся под землю. По пояс... я в шоке. Дети, песочек... наш двор", - сообщила криворожанка.

Как сообщил представитель фирмы-управителя дома "Центробуда", рабочие сразу же выехали на место происшествия, чтобы выяснить причины образования дыры на детской площадке, передает 0564.

Он отметил, что скорее всего земля провалилась из-за вентиляционных шахт для бомбоубежища.

"Я так понимаю, что со временем жители захламили этот вентиляционный канал и в итоге снесли это сооружение. Сверху это засыпали строительным мусором, засыпали песочком и устроили там микро детскую площадку", – сказал представитель фирмы-управителя.

Сегодня коммунальщики все это утрамбовали непросадочным материалом, песок вернули на место.