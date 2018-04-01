В Мариуполе болельщики "Динамо" подрались с полицией – СМИ

Один из принимавших участие в драке болельщиков пострадал, еще несколько были задержаны.

В Мариуполе во время футбольного матча между местной командой "Мариуполь" и киевским клубом "Динамо" на стадионе имени Владимира Бойко возникла драка между болельщиками и правоохранителями.

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Как сообщает телеканал "112 Украина", во время второго тайма болельщики столичного клуба начали выбегать из своего сектора и перелезать через ограждения. Завязалась драка с правоохранителями, во время которой болельщики использовали пиротехнику и бросали в полицейских камни.

Предположительно, отмечает корреспондент телеканал, драка возникла из-за запрета полиции покидать сектора во время перерыва между таймами. Несколько болельщиков все равно покинули свои места, несмотря на предупреждения о том, что зайти обратно они не смогут.

Когда полиция отказалась впустить их обратно в сектор, возник конфликт, во время которого остальные болельщики, вероятно, решили помочь своим товарищам.

Сообщается, что один из принимавших участие в драке болельщиков пострадал, еще несколько были задержаны. Полиция пообещала отпустить их, как только будут установлены все обстоятельства происшествия.

В то же время издание "0629", сообщает, что в сопровождении полицейских автомобилей болельщиков "Динамо" на двух автобусах повезли на мариупольский железнодорожный вокзал.