В Киеве зверски убили активиста (фото)

На теле погибшего были многочисленные гематомы. На лице активиста были заметны следы ударов.

В Киеве убили активиста ОО "Беличанский рыбак" Николая Ярему.

26 марта мужчина находился на ночном дежурстве на базе Святошинского озера № 15. Там и обнаружили труп, сообщает "Информатор".

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На теле погибшего были многочисленные гематомы. По данным издания, смерть наступила в результате нанесения тяжких телесных повреждений. В частности, на лице активиста были заметны следы ударов, которые могли нанести посторонними предметами.

"Обычно, таким образом злоумышленники оттягивают время, чтобы покинуть место преступления. В помещении, в котором находился Ярема, корреспондент зафиксировал беспорядок, который, вероятно, возник в результате силового конфликта. Убитый был без верхней одежды и обуви, что может свидетельствовать о том, что в момент нападения злоумышленников активист находился в помещении", – говорится в сообщении.

"Информатор" также отмечает, что активисты ОО «Беличанский рыбак» пикетировали Генеральную прокуратуру с требованием не допустить кровопролития из-за попытки рейдеров захватить Святошинские озера. Накануне новогодних праздников представители общественной организации выпустили почти три с половиной тонны рыбы в Святошинское озеро в Киеве.

Как сообщал УНИАН, ранее в Киеве в коллекторе теплотрассы обнаружили труп.