В Хмельницком горело общежитие – из здания эвакуировали 77 детей (фото, видео)

27 студентов спасли с помощью механических лестниц.

В ночь на 29 марта в общежитии Хмельницкого торгово-экономического колледжа (г. Хмельницкий, улица Тернопольская) возник пожар. Спасатели эвакуировали из здания 77 детей, 27 человек эвакуировали с помощью механических лестниц.

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Как сообщается на сайте ГУ ГСЧС Украины в Хмельницкой области, в два часа ночи спасатели получили сообщение о пожаре в одной из комнат 4-этажного общежития. Прибыв на место, пожарные подразделения по внешним признакам установили задымление на втором этаже здания.

«Во время разведки и тушения пожара совместно с администрацией общежития спасатели спасли с помощью механических лестниц 27 и эвакуировали 77 детей», - отмечается в сообщении.

Пожарные ликвидировали пожар на площади в 17 квадратных метров. К ликвидации привлекли 4 единицы техники и 16 человек личного состава.

Студентов временно отселили в Хмельницкий торгово-экономический колледж на улице Каменецкой. Причина инцидента устанавливается.

Напомним, днем 25 марта в российском Кемерово загорелся торгово-развлекательный центр «Зимняя вишня». По последним данным, погибли 64 человека, среди погибших много детей.

Как сообщал УНИАН, трагедия произошла в Кемерово, может повториться в любом из 125 торговых центров Киева. Ни один из них не соответствует государственным строительным нормам.