В Киеве возле "Левобережной" произошел пожар (фото, видео)
В Киеве вблизи станции метро "Левобережная" произошел пожар. В соцсетях сообщают, что возгорание произошло в одном из магазинов.
Из-за задымления сейчас закрыта станция метро "Левобережная", сообщает пресс-служба КП "Киевский метрополитен".
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"Красная линия. Обнаружено незначительное задымление на станции "Левобережная". Станция закрыта на вход и выход. Поезда будут следовать мимо станции без остановки", - говорится в сообщении.
В справочной метрополитена УНИАН сообщили, что задымление обнаружено не на станции метро, а за ее пределами. Однако пояснили, что станцию закрыли с целью безопасности пассажиров.
Как сообщает "Громадське", по предварительным данным, загорелся один из магазинов рядом со входом в метро. Спасатели выехали на место пожара.
В ТЦ "Левобережный" "Украинской правде" рассказали, что горит магазин "Красный маркет".
В Киеве возле метро «Левобережная» произошел пожар pic.twitter.com/O3AAn322JK— Hromadske.UA (@HromadskeUA) March 28, 2018