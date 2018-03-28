В Киеве возле "Левобережной" произошел пожар (фото, видео)

Как пишут в соцсетях, дым от пожара виден за километры.

В Киеве вблизи станции метро "Левобережная" произошел пожар. В соцсетях сообщают, что возгорание произошло в одном из магазинов.

Из-за задымления сейчас закрыта станция метро "Левобережная", сообщает пресс-служба КП "Киевский метрополитен".

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"Красная линия. Обнаружено незначительное задымление на станции "Левобережная". Станция закрыта на вход и выход. Поезда будут следовать мимо станции без остановки", - говорится в сообщении.

В справочной метрополитена УНИАН сообщили, что задымление обнаружено не на станции метро, а за ее пределами. Однако пояснили, что станцию закрыли с целью безопасности пассажиров.

Как сообщает "Громадське", по предварительным данным, загорелся один из магазинов рядом со входом в метро. Спасатели выехали на место пожара.

В ТЦ "Левобережный" "Украинской правде" рассказали, что горит магазин "Красный маркет".