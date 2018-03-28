В Киеве из-за задымления закрыли станцию метро Левобережная

17:41, 28 марта 2018
Происшествия
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Администрация метро сообщила о закрытии станции / Фото УНИАН

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"Красная линия. Обнаружено незначительное задымление на станции «Левобережная». Станция закрыта на вход и выход. Поезда будут следовать мимо станции без остановки", - сообщил в Facebook КП "Киевский метрополитен".

Как сообщал УНИАН, недавно на "красной" ветке киевского метро пассажир упал на пути.

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Теги: #метро#Левобережная