В Киеве из-за задымления закрыли станцию метро Левобережная
17:41, 28 марта 2018Происшествия
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Поезда метро не останавливаются на станции Левобережная, сообщается о задымлении.
Администрация метро сообщила о закрытии станции / Фото УНИАН
В Киеве из-за задымления закрыли станцию метро Левобережная. Очевидцы рассказали о столбе дыма на станции.
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"Красная линия. Обнаружено незначительное задымление на станции «Левобережная». Станция закрыта на вход и выход. Поезда будут следовать мимо станции без остановки", - сообщил в Facebook КП "Киевский метрополитен".
Как сообщал УНИАН, недавно на "красной" ветке киевского метро пассажир упал на пути.
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