Поезда метро не останавливаются на станции Левобережная, сообщается о задымлении.

В Киеве из-за задымления закрыли станцию метро Левобережная. Очевидцы рассказали о столбе дыма на станции.

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"Красная линия. Обнаружено незначительное задымление на станции «Левобережная». Станция закрыта на вход и выход. Поезда будут следовать мимо станции без остановки", - сообщил в Facebook КП "Киевский метрополитен".

Как сообщал УНИАН, недавно на "красной" ветке киевского метро пассажир упал на пути.