В Одессе патрульный автомобиль упал с моста, пострадали двое полицейских

В результате ДТП в Одессе поврежден служебный автомобиль Renault и пострадали двое сотрудников полиции.

В Одессе сегодня в результате дорожно-транспортного происшествия с участием автомобиля патрульной полиции пострадали двое правоохранителей. Читайте такжеНа Львовщине BMW вылетел на "встречку" - погиб военный комиссар (фото) Как сообщили УНИАН в пресс-службе патрульной полиции Одессы, в результате ДТП поврежден служебный автомобиль Renault. Обстоятельства происшествия будут установлены в ходе служебной проверки. Отмечается, что двоим сотрудникам полиции оказывается медицинская помощь. По словам очевидцев, патрульный автомобиль «слетел» с Горбатого моста, расположенного в Малиновском районе города.

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