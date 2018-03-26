В Одессе патрульный автомобиль упал с моста, пострадали двое полицейских

21:41, 26 марта 2018
Происшествия
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Фото dumskaya.net

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе патрульной полиции Одессы, в результате ДТП поврежден служебный автомобиль Renault.

Обстоятельства происшествия будут установлены в ходе служебной проверки. Отмечается, что двоим сотрудникам полиции оказывается медицинская помощь.

По словам очевидцев, патрульный автомобиль «слетел» с Горбатого моста, расположенного в Малиновском районе города.

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Теги: #полиция#патрульный#ДТП в Одессе