В Одессе патрульный автомобиль упал с моста, пострадали двое полицейских
21:41, 26 марта 2018Происшествия
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В результате ДТП в Одессе поврежден служебный автомобиль Renault и пострадали двое сотрудников полиции.
Фото dumskaya.net
В Одессе сегодня в результате дорожно-транспортного происшествия с участием автомобиля патрульной полиции пострадали двое правоохранителей.
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Как сообщили УНИАН в пресс-службе патрульной полиции Одессы, в результате ДТП поврежден служебный автомобиль Renault.
Обстоятельства происшествия будут установлены в ходе служебной проверки. Отмечается, что двоим сотрудникам полиции оказывается медицинская помощь.
По словам очевидцев, патрульный автомобиль «слетел» с Горбатого моста, расположенного в Малиновском районе города.
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