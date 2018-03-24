В Одессе два человека погибли и один травмирован при столкновении автомобиля с электроопорой

17:58, 24 марта 2018
Происшествия
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фото УНИАН

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Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Нацполиции в Одесской области, во время движения по ул. Дмитрия Донского автомобиль марки Toyota столкнулся с электроопорой.

В результате столкновения автомобиль перевернулся. Водитель получил травмы, а двое его пассажиров - мужчины 1991 и 1992 годов рождения, которые находились на заднем сидении, погибли.

Сейчас на месте происшествия работают полицейские. Они выясняют обстоятельства ДТП, в том числе, проверяют наличие алкоголя в крови водителя.

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Теги: #Одесса#ДТП