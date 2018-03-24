В Одессе два человека погибли и один травмирован при столкновении автомобиля с электроопорой

В результате столкновения автомобиль перевернулся: водитель получил травмы, а двое его пассажиров, которые находились на заднем сидении, погибли.

В Киевском районе Одессы сегодня два человека погибли и один травмирован в результате столкновения автомобиля с электрической опорой.

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Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Нацполиции в Одесской области, во время движения по ул. Дмитрия Донского автомобиль марки Toyota столкнулся с электроопорой.

В результате столкновения автомобиль перевернулся. Водитель получил травмы, а двое его пассажиров - мужчины 1991 и 1992 годов рождения, которые находились на заднем сидении, погибли.

Сейчас на месте происшествия работают полицейские. Они выясняют обстоятельства ДТП, в том числе, проверяют наличие алкоголя в крови водителя.