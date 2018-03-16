Российские хакеры атаковали Беларусь под видом "Украинских кибервойск" - активист

Основатель "Украинских кибервойск" заявляет, что за четыре года работы организация никогда не атаковала белорусские сайты или другие ресурсы.

Работающие на ФСБ российские хакеры вероломно атаковали дружественную для России страну – Республику Беларусь, в частности, они взломали сайт милиции Минска, после чего он был полностью закрыт.

Об этом сообщил учредитель организации «Украинские кибервойска» Евгений Докукин на своей странице в соцсети Facebook.

«Российские хакеры создали аккаунты в Twitter и Youtube и сайт c использованием моего английского текста и фото, со своим текстом о Foreign Affairs Brigade (отряд иностранных дел – УНИАН) и со ссылкой на мои посты в Facebook. Пытаются сделать вид легитимного подразделения «Украинских Кибервойск», хотя такого подразделения у нас никогда не было и эти люди мне неизвестны. Они хакнули сайт perehvat.gov.by», - написал он, предположив, что главная цель российских хакеров - поссорить Украину и Беларусь.

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Докунин также отметил, что главной задачей «Украинских кибервойск» является противодействие российской агрессии, поэтому атаки на другие страны априори даже не рассматривается.

«Мы противодействуем только российской агрессии. Поэтому не имеем отношения к взлому государственного сайта Республики Беларусь», - написал он.

Учредитель «Украинских кибервойск» также обратил внимание, что ранее российские хакеры уже неоднократно использовалали подлый прием – атаковать под видом хакеров из других стран.

«Еще в ноябре российские хакеры, работающие на ФСБ, закосили под "польский анонимус" (подразделение хакерской группы Anonymous –УНИАН) и взломали ресурсы Министерства внутренних дел в Одессе и другие государственные ресурсы, после чего выкладывали эти данные в сети», - рассказал Докунин.

Как сообщал УНИАН, деятельность российских хакеров, которые работают на спецслужбы РФ, замечена по всему миру. По информации зарубежных СМИ, Агентство национальной безопасности зафиксировало неоднократные атаки на элементы избирательной инфраструктуры США, что может расцениваться как вмешательство в выборы президента США в 2016 году. С 2014 года хакерские группировки проводили атаки на ресурсы Демократической партии США.

Кроме того, российских хакеров обвиняют в распространение вируса Petya (PetyaA, NotPetya), который нанес удар на информационные системы крупных компаний и госорганов в Украине и распространился на другие страны летом 2017 года. В январе издание The Washington Post написало, что в ЦРУ США с высокой долей вероятности уверены, что вирус NotPetya был создан в Главном разведуправлении России. Также, в причастности российских хакеров к кибератаке заявили в МИД Великобритании.

Всего за пять лет в США уже осудили 14 российских хакеров, еще 15 ожидают решения. Одним из наиболее резонансных дел было задержание Романа Селезнева, который в составе группы из более чем 30 человек в период с 2009 года похитил более 51 миллиона долларов. Его засудили на 27 лет лишения свободы.

Справка УНИАН. «Украинские кибервойска» - волонтерская IT-организация, основанная в июне 2014 года, которая проводит оборонительные и наступательные операции в Интернете с целью борьбы с сепаратистами и террористами, а также для противодействия информационным атакам России против Украины.